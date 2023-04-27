Четверг, 27 Апреля 2023 16:24

АрмИнфо. ОО Союз офицеров запаса СНБ Армении выражает глубокую обеспокоенность фактом установки на днях азербайджанского блокпоста в Бердзорском (Лачинском) коридоре.

В Союзе напомнили, что это еще одно грубое нарушение Азербайджаном пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

При этом офицеры СНБ Армении выразили убеждение, что этот шаг официального Баку укладывается в логику блокады Арцаха, которая осуществляется с 12 декабря 2022 года, и ведет к нарастанию напряженности.

"Подчеркивая важную роль миссии российских миротворцев в Арцахе, рассчитываем, что в рамках заявления от 9 ноября они, в конечном счете, разблокируют Арцах и обеспечат нормальные условия жизни для 120 тысяч наших соотечественников", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в Союзе офицеров запаса СНБ считают, что в сложившейся ситуации нельзя отойти в стороны и переложить всю ответственность, груз на Россию.

"Арцах - наша Родина, мы в первую очередь ответственны за его судьбу. В то же время хотим зафиксировать, что взгляды властей РА на карабахский конфликт и урегулирование армяно-азербайджанских отношений для нас неприемлемы. Безопасность Арцаха и права арцахских армян не могут быть сохранены в условиях подчинения Азербайджана", - говорится в заявлении.

Также напоминается, что в ходе предвыборной кампании власти РА представили курс на непризнание Арцаха частью Азербайджана, но в настоящее время они делают прямо противоположное, что дает Азербайджану возможность совершать противоправные действия и, в то же время не дает российской стороне возможность выполнять функции арбитра.

"Политика властей РА по "достижению мира любой ценой" фактически приносит новые людские и территориальные потери и повышает вероятность войны. Выход в том, чтобы все партии, общественные организации и общественные деятели, обеспокоенные судьбой Армении и Арцаха, отложили в сторону свои партийные, групповые и групповые интересы, создали большое общественно-гражданское движение и вместе боролись за ликвидацию внутренней и внешнеполитические угрозы Армении", - убеждены офицеры СНБ.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент,

якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что ранее Международный суд ООН решением от 22 февраля обязал Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор, который находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2020 года. Однако, Азербайджан по сей день игнорирует данный вердикт. Все это происходит на фоне бездействия международного сообщества.