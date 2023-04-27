Четверг, 27 Апреля 2023 16:02

АрмИнфо. В Гюмри уже в 5-й раз состоится джазовый фестиваль HAY-AT JAZZ. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, в этом году фестиваль пройдет с 4 по 7 мая под лозунгом <Армянин в джазе, джаз во дворе>. Согласно источнику, в эти дни любители джаза смогут послушать музыку во дворах музеев Гюмри, начиная с 17:00. В частности у музея Дзитохцянов выступит MALKHAS JAZZ BAND, во дворе дома-музея Аветика Исаакяна - USUAL SUSPECTS, у дома-музея Ованеса Шираза - KAREN MAMIKONYAN NEW TRIO, и во дворе музея сестер Асламазян - VAHAGN AND ARTYOM. Вход свободный.

Автором проекта выступает компания <Манукян>, а за реализацию ответственна - ОО I LINK. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.