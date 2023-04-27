Четверг, 27 Апреля 2023 15:39

АрмИнфо. Баку не отказывался от контактов с Парижем даже в самые напряженные моменты, и приветствует нынешний визит главы МИД Франции. В ходе встречи Колонна была информирована о позиции Азербайджана по заключению мирного соглашения. Об этом заявил 27 апреля глава МИД АР Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Катрин Колонна по завершении переговоров в Баку.

По его словам, в частности, "она была проинформирована о торможении армянской стороной ответов на предложения Баку по заключению соглашения, открытия коммуникаций и процесса "реинтеграции" армянского населения".

При этом Байрамов сообщил, что отдельно была затронута ситуация в Бердхорском/Лачинском коридоре. "Этот вопрос не может рассматриваться отдельно. Она была проинформирована о событиях последних двух лет", - сказал он, в очередной раз обвинив Армению в каких-то мнимых Баку нарушениях и якобы переброски вооружения в Арцаха, факт чего не был доказан азербайджанской стороной.

"Армения проигнорировала предложение Баку о создании контрольных пунктов, как с армянской, так и азербайджанской стороны. Создание такого пункта с азербайджанской стороны не означает блокаду и прекращение сообщения между Карабахом и Арменией",- заверил Байрамов.

Касаясь миссии ЕС в Армении, Байрамов сказал, что заявления Армении относительно целей этой миссии не способствуют приближению мира.

В ответном слове Катрин Колонна сказала, что есть необходимость диалога между Баку и Парижем и пригласила Байрамова с ответным визитом в Париж.

"Франция знает о потерях и страданиях Азербайджана в период первой карабахской войны, беженцах и лишениях людей. В конфликте, прежде всего, страдают простые люди с обеих сторон. Наши призывы заключаются в том, чтобы всего этого больше не было, и был заключен долгосрочный мир", - сказала она.

"Армения и Азербайджана должны признать суверенитет и территориальную целостность друг друга - это должно стать основой мирного договора", - отметила Колонна.

При этом французский дипломат подчеркнула необходимость отказа от применения силы и воинственной риторики. "Мы однозначно осуждаем создание КПП Азербайджаном, и считаем, что Баку должен выполнить решение Международного суда", - сказал она. В заключении она призвала Баку учитывать позицию США и Франции по данному поводу.

Отвечая на вопрос журналиста, почему Париж в течение 30 лет "не осуждал Армению и не называл агрессором", Колонна сказала, что Франция всегда старалась давать советы, а не осуждать кого-то, чтобы приблизить мир.

В свою очередь, Байрамов сказал, что Париж, как посредник Минской группы многие годы игнорировал призывы Баку "осудить армянскую агрессию", заявляя, что надо стремиться к миру.

"После Второй карабахской войны Франция не демонстрирует нейтральность. Призывая выполнять решения Международного суда, Франция не требует от Армении выполнять положения трехстороннего соглашения ноября 2020 года и вывести 10 тысяч военнослужащих из Карабаха", - сказал Байрамов, позабыв отметить, что Армения выполнила все пункты заявления, в отличиt от Баку, который удерживает несколько сот армянских военнопленных гражданских лиц в заложниках третий год, продолжает ползучую оккупацию территории РА и удушения Арцаха вопреки взятым обязательствам.

Глава МИД Франции возразила Байрамову и повторила необходимость выполнения решений Международного суда по Бердзорскому коридору, что стало бы жестом и ускорило формирование взаимного доверия.

На вопрос о перспективах предстоящей в США встрече глав МИД Армении и Азербайджана, Байрамов сказал, что признателен усилиям Вашингтона в этом направлении. "Азербайджан будет участвовать в этих переговорах и приветствует усилия международных посредников в этом направлении", - уклончиво ответил глава МИД Азербайджана.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что ранее Международный суд ООН решением от 22 февраля обязал Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор, который находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2020 года. Однако, Азербайджан по сей день игнорирует данный вердикт. Все это происходит на фоне бездействия международного сообщества.