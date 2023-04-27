Четверг, 27 Апреля 2023 14:43

АрмИнфо. Сегодня, 27 апреля при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, еще 12 больных с патологией, требующей срочного хирургического вмешательства, были перевезены из Арцаха в различные специализированные медицинские центры Республики Армения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

Согласно источнику, 6 пациентов, в рамках государственного заказа, ранее направленные на лечение в Армению, вместе с сопровождающими лицами вернулись в Арцах.

В настоящее время 5 детей находятся в отделении неонатологии и реанимации медицинского объединения "Аревик". 7 пациентов находятся в реанимационном отделении ЗАО "Республиканский медицинский Центр", двое из которых в крайне тяжелом состоянии.

До сегодняшнего дня при посредничестве и сопровождении МККК из Арцаха в Армению были перевезены 365 пациентов.