Четверг, 27 Апреля 2023 14:14

АрмИнфо. У США и Франции в лице ЕС были заявки на роль "честного брокера" в процессе армяно-азербайджанской нормализации. Об этом 27 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу дать оценку "однобоким" призывам США и Франции к Азербайджану по части установки КПП в Бердзорском коридоре.

"Мне кажется, эти заявки они провалили, судя по развивающимся процессам", - считает российский дипломат.

При этом она выразила убеждение, что попытки французских и американских коллег убедить всех, что они руководствуются исключительно интересами достижения мира на Южном Кавказе, дезавуируются их регулярными антироссийскими выпадами. "Ни к какой конструктивной работе, или работе честного брокера подобные заявления отнести нельзя. Такого рода высказывания усиливают наши ощущения, что реальные устремления Вашингтона и Парижа носят конъюнктурный, политизированный характер и нацелены на подрыв позиций России. А забота о судьбах народа региона в их планы явно не входят", - сказала дипломат.

По ее словам, "подобными методами они действуют и в других конфликтных зонах, куда они влезают из русофобских установок и конъюнктурных соображений, однако, не привносят какой-то добавленной стоимости, ухудшая ситуацию своим присутствием, при этом прикрываясь заботой о местном населении".

Отметим, что ранее Вашингтон и Париж призвали Азербайджан убрать установленный КПП и разблокировать Бердзорский коридор.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что ранее Международный суд ООН решением от 22 февраля обязал Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор, который находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2020 года. Однако, Азербайджан по сей день игнорирует данный вердикт. Все это происходит на фоне бездействия международного сообщества.