Четверг, 27 Апреля 2023 14:09

АрмИнфо. Сборная Армении примет участие в чемпионате мира по боксу в составе 11 спортсменов. Об этом сообщает Федерация бокса Армении.

В частности, как отмечает источник, в весовой категории до 48 кг честь страны будет защищать Барегам Арутюнян, в весовой категории до 51 кг - Рудольф Гарбоян, 54 кг - Руслан Асликян, 57 кг - Артур Базеян, 60 кг - Артур Казарян, 63,5 кг - Оганес Бачков, 67 кг -Гурген Мадлян, 80 кг - Амбарцум Акопян, 92 кг - Нарек Манасян и 92+ кг - Давид Чалоян.

Чемпионат мира пройдет в столице Узбекистана - Ташкенте с 1 по 14 мая. Призовой фонд чемпионата рекордный. Боксер, занявший первое место, получит 200 тыс долларов, второе - 100 тыс долларов, а третье - 50 тыс долларов США. Общий призовой фонд составляет 5,2 миллиона долларов. Чемпионат не является рейтинговым для Олимпийских игр.