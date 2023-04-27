Четверг, 27 Апреля 2023 14:01

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Республики Армения призывает организаторов европейского турнира "Гран-при Формулы-1 2023", который состоится 28-30 апреля в столице Азербайджана, Баку, и международное спортивное сообщество выразить ноту протеста против политики этнической чистки в Нагорном Карабахе, проводимой азербайджанскими властями.

В своем заявлении МОНКС РА обращает внимание спортивной общественности на то, что с 12-го декабря 2022 года Азербайджан незаконно блокировал единственную дорогу, Бердзорский/Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и миром, создав все условия для образования гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

"22-го февраля 2023 года Международный суд ООН удовлетворил иск Армении, обязав Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор. По сей день Азербайджан не только не выполнил решение суда, но и прекратил подачу газа и электричества. 23-го апреля власти Азербайджана незаконным путем установили контрольно-пропускной пункт в гуманитарном коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией, фактически взяв в заложники 120 000 армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Руководствуясь данной политикой, азербайджанские власти пытаются осуществить этническую чистку армянского населения Нагорного Карабаха, вынудив покинуть родные места проживания", - подчеркнули в МОНКС РА.

При этом в Министерстве добавили, что организация европейского турнира "Гран-при Формулы-1 2023" в Баку, в сущности, направлена на сокрытие политики уничтожения армян Нагорного Карабаха.

"Призываем организаторов и участников "Гран-при Формулы-1 2023" не становиться участником сокрытия политики этнических чисток", - подытожили в МОНКС РА.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что ранее Международный суд ООН решением от 22 февраля обязал Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор, который находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2020 года. Однако, Азербайджан по сей день игнорирует данный вердикт. Все это происходит на фоне бездействия международного сообщества.