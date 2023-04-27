Четверг, 27 Апреля 2023 13:30

АрмИнфо. В Турции выразили свое отношение к установлению в Ереване памятника героям операции "Немезис" (Возмездие).

Так, в турецком МИД осудили факт установления памятника Ереване в честь тех, кто участвовал в этой операции.

"Решительно осуждаем открытие памятника "Немезида" в Ереване, посвященного виновникам убийств в начале 1920-х годов османских политических и военных лидеров и азербайджанских официальных лиц того периода и даже некоторых граждан Османского государства армянского происхождения", - говорится в сообщении МИД Турции.

При этом отмечается, что открытие этого памятника прославляет кровавую операцию, в результате которой был убит 31 турецкий дипломат.

"Такого рода провокационные шаги, несовместимые с духом процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, никоим образом не будут способствовать усилиям по установлению прочного и устойчивого мира и стабильности в регионе. Напротив, они негативно повлияют на процесс нормализации", - предупредили в МИД Турции.

Примечательно, что МИД Турции, который пытается читать мораль Армении не далее как 24 апреля в день Геноцида армян в Османской империи, восхвалял организаторов этого преступления против человечности в начала двадцатого века.

В Ереване 25 апреля на улице Алека Манукяна торжественно был открыт памятник героям операции "Немезис", проводившим акты возмездия в отношении организаторов Геноцида армян 1915 года. В церемонии открытия памятника приняли участие вице-мэр Тигран Авинян, а также потомки, родные участников "Немезиса".

Вице-мэр Ереван Тигран Авинян на церемонии открытия памятника заявил, что история "Немезиса" - о воле армянского народа, о восстановлении справедливости. "Наша цель - предотвратить новые возможные преступления против человечества, создать соответствующие механизмы привлечения преступников к ответственности. Подобные преступления не должны повториться - это наше главное послание", - сказал вице-мэр.

Решение о проведении операции "Немезис", предусматривающей совершение актов возмездия в отношении руководства Османской империи, организовавших Геноцид армян, а также лидеров Азербайджанской Демократической Республики, причастных к резне армян в Баку в 1918 году, было принято в октябре 1919 года на состоявшемся в Ереване IX съезде партии "Дашнакцутюн" по инициативе общественно-политического деятеля, писателя и философа Шаана Натали. Организаторы составили список из 650 деятелей, причастных к организации геноцида и совершению массовых убийств армян. По итогам съезда выбрали 41 человек. Операция "Немезис" в первую очередь ассоциируется с одним из его участников, Согомоном Тейлеряном. Он 15 марта 1921 года в Берлине убил экс-министра внутренних дел Османской империи Талаата-пашу, который возглавлял "черный список". 2 июня 1921 года берлинский суд оправдал Согомона Тейлеряна, даже не пытавшегося отрицать, что он убил человека. В рамках операции были убиты: бывший министр военно-морских сил Османской империи Джемал-паша, бывший военный министр Энвер-Паша, бывший премьер-министр Османской империи в первом кабинете младотурок Саид Халим-паша, создатель организации Тешкилят-и Махсуса (<Специальный комитет>), непосредственно осуществлявшей геноцид Бехаэддин Шакир, бывший премьер-министр Азербайджанской Демократической Республики Фатали хан Хойский, экс-министр внутренних дел АДР Бехбуд хан Джаваншир.