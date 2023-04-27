Четверг, 27 Апреля 2023 12:11

АрмИнфо. Армения и Франция углубляют сотрудничество в образовательной сфере. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), между главой МОНКС Жанной Андреасян и Чрезвычайным и Полномочным Посолом Франции в Армении Анн Луйо были подписаны соответствующие документы.

В частности, стороны подписали соглашение о реализации программы ассистентов французского языка в Армении и меморандум о реализации дополнительной программы Франкофонии и об углубленном изучении французского языка в старших школах Республики Армения.

В рамках программы армянским школам, где преподается французский язык, будут предоставлены ассистенты французского языка. Таким образом, программа предоставит возможность преподавателям и учащимся наладить постоянный контакт с носителями французского языка, тем самым повысив уровень владения языком.

Жанна Андреасян подчеркнула, что в настоящее время Министерство осуществляет ряд реформ в сфере общего образования, одним из ключевых направлений которых является улучшение изучения иностранных языков. Выразив благодарность правительству Франции за продолжительное содействие в реализации образовательных программ, министр подчеркнула, что подписанные документы будут способствовать не только углублению языковых знаний, но и внедрению системы цивилизованных ценностей.

Анн Луйо подчеркнула, что со своей стороны готова поддерживать инициативу по углубленному изучению французского языка, а также содействовать расширению представленных программ и дальнейшего сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития возможностей по изучению французского языка в школах Армении.