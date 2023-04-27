Четверг, 27 Апреля 2023 12:03

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым размещение срочной международной миссии по сбору фактов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. Об этом он заявил 27 апреля на очередном заседании правительства.

По его словам, от Армении и международного сообщества требуются конкретные и искренние усилия, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации. Ереван продолжит прилагать все возможные усилия в этом направлении, заверил он. <С каждым днем все более необходимым становится более широкое международное присутствие в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре. Усилия Азербайджана по превращению Нагорного Карабаха в новый эшафот армянства должны быть пресечены. И единственный надежный путь - присутствие представителей, имеющих широкий международный мандат, в Нагорном Карабахе>, - сказал он.

Напомним, что с 12 декабря Азербайджан заблокировал Бердзорский (Лачинский) коридор - единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией и внешним миром. В результате нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. 23 апреля с.г. Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор) - Степанакерт, несмотря на то, что установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.