Четверг, 27 Апреля 2023 11:53

АрмИнфо. Возможный мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен обладать четкими гарантиями реализации, а также понятными и действенными механизмами разрешения споров. Об этом заявил премьер- министр Армении Нкол Пашинян 27 апреля на очередном заседании правительства.

<Должны быть четко зафиксированы параметры делимитации границ и внедрены четкие механизмы исключения каких-либо эскалаций>, - подчеркнул премьер.

Ранее в беседе с журналистами Пашинян отметил, что вопреки воинствующей риторике президента Азербайджана Ильхама Алиева он верит в повестку мира. При этом, он указал на отсутствие каких-либо гарантий, сославшись на текущую международную ситуацию. Тем не менее он подтвердил свою готовность подписать документ, поскольку <без подписания гарантировано будет так, как мы не желаем>. <В случае же подписания как минимум вырастет вероятность избежания возможных негативных развитий>, - пояснил он.