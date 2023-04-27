Четверг, 27 Апреля 2023 11:43

АрмИнфо. Если до сих пор Лачинский коридор был заблокирован азербайджанскими псевдоэкологами, то теперь он закрыт официальным Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Нкол Пашинян 27 апреля на очередном заседании правительства.

По его словам, Баку последовательно идет по пути эскалации ситуации в регионе - на сей раз незаконно установив контрольно-пропускной пункт (КПП) на мосту Хакари в Бердзорском/Лачинском коридоре, которая связывает Армению с Нагорным Карабахом. Данный шаг направлен не только на эскалацию ситуации в регионе, но и обострение гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, отметил он.

Как считает премьер, международное сообщество дало четкую оценку действиям Баку, но важно запротоколировать глубинную цель этих и предыдущих действий Баку. <Цель - осуществление этнических чисток и геноцида в Нагорном Карабахе и на этом мы и международное сообщество должны сфокусировать свое внимание>, - указал он.

Установив КПП в Лачинском коридоре, в нарушение 6 пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Баку ставит под сомнение свою договороспособность по реализации своих международных обязательств, считает Пашинян. При этом, подчеркивает премьер, с момента подписания данного заявления Баку последовательно нарушает все пункты документа.

Вместе с тем, по мнению премьер-министра, российский миротворческий контингент должен держать под контролем Лачинский коридор и по сути обеспечить естественную работу коридора. <Никто, кроме российских миротворцев, не должен контролировать Лачинский коридор. Баку, в свою очередь, не должен препятствовать свободному передвижению по коридору. Это в точности то, что предусмотрено заявлением от 9 ноября 2020 года. Права и безопасность армян Нагорного Карабаха должны стать предметом переговоров между Степанакертом и Баку в рамках международного формата>, - сказал он.

Напомним, что с 12 декабря Азербайджан заблокировал Бердзорский (Лачинский) коридор - единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией и внешним миром. В результате нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. 23 апреля с.г. Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор) - Степанакерт, несмотря на то, что установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.