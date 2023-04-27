Четверг, 27 Апреля 2023 10:55

АрмИнфо. Франция осознает всю важность сохранения мира на Кавказе. Об этом говорится в сообщении МИД Франции.

"На этой неделе, преисполненные символизмом, поскольку Франция осознает всю важность сохранения мира на Кавказе", - говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства в Твиттер, и напоминается, что на этой неделе глава ведомства Катрин Колонна совершает визиты в Армению, Азербайджан и Грузию.