Четверг, 27 Апреля 2023 10:47

АрмИнфо. Одно четко, согласно заявлению от 9 ноября, Бердзорский/Лачинский коридор принадлежит Российской Федерации, и там находятся российские миротворцы. Об этом заявил в интервью ОТА секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, касаясь ситуации вокруг коридора.

На уточнение, принадлежит или находится под контролем, Григорян заявил, что принадлежит, так как согласно заявлению от 9 ноября, под которым и подпись Азербайджана, Лачинский коридор полностью передан Российской Федерации, и на данный момент именно она несет полную ответственность за события, происходящие в этом коридоре.

По его словам, конечно, могут быть разные обвинения, заявления, но реальность такова. "И, естественно, Россия должна действовать, чтобы 120 000 армян, которые живут в Нагорном Карабахе, не подверглись этнической чистке. Потому что единственной целью этих действий является этническая чистка в Нагорном Карабахе. Об этом говорит азербайджанская общественность, в том числе на официальном уровне, представляя ультиматумы живущим в Нагорном Карабахе армянам, и РФ должна действовать. Если проблема не решается путем переговоров, то Россия должна предпринять шаги", - заявил секретарь Совбеза РА, добавив, что ответственность четко указана подписанной бумагой.

При этом он усмотрел в происходящем некие договоренности между Азербайджаном и РФ, поскольку по его словам, инцидент протекает непосредственно у пункта дислокации российских миротворцев.

"В 2020 году, после войны, российские миротворцы пообещали жителям Нагорного Карабаха, которые находились в РА, обеспечить их безопасность. Последние вернулись обратно и из-за этого. Но "на земле" эти гарантии на данный момент не действуют. Более того угроза этнической чистки стала более предметной", - заявил Григорян.

На вопрос, произошла ли трансформация среды безопасности 2020 г., он ответил, что это однозначно так. "Конечно, большую часть нашей общественности не удовлетворил документ от 9 ноября. Это был документ с протоколом по части ситуации, гарантий, тот же Лачинский коридор, протокол по части Нагорного Карабаха, линии соприкосновения. Все это было гарантией для того, чтобы карабахцы вернулись туда. Но сегодня мы видим, что данная система или архитектура полностью рушится", - добавил Григорян.

Комментируя критику оппозиции относительно того, что действующая власть Армении также является одним из виновников создавшейся ситуации, так как проводила встречи и обсуждения с Западом за спиной РФ по этому вопросу, секретарь Совбеза РА заявил, что те, кто озвучивает такую критику относятся к России как к несерьезному государству.

"Единственная сила, представленная в Нагорном Карабахе, - это Российская Федерация, а власть и население там пророссийские. В таком случае, за что их наказывают? Антироссийских настроений в Нагорном Карабахе не было, по крайней мере, до недавнего времени. Может быть действия Россия являются результатом всего. После 2018 года мы никак не меняли внешнюю политику, но в результате получили войну 2020 года. РФ преследует свои стратегические интересы, и не важно, кто у власти", - заверил он, добавив, что одним из таких интересов является присутствие в Арцахе.

На замечание, раз НКР в числе приоритетов РФ, зачем они позволяют Азербайджану проводить подобные шаги, Григорян призвал обратиться за ответом к российской стороне, поскольку он сам не понимает логики российской политики.

На замечание ведущего, что всё же Армении Арцах нужен больше чем РФ, Григорян отметил, что для армянской стороны важно, чтобы в Нагорном Карабахе проживали армяне, и была обеспечена их безопасность.

На вопрос ведущего, что же власти Армении делают для этого, он заверил, что они предпринимают соответствующие шаги и критика неуместна и беспочвенна в их адрес.

Он также признал, что Азербайджана силовым путем пытается решить свои задачи, а Армения пока в поисках новых гарантий безопасности.