Четверг, 27 Апреля 2023 10:47

АрмИнфо. В очередной раз в рамках госзаказа в эфире Общественного телевидения Армении принял участие секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, вся цель интервью которого красной нитью снова сводилась к пропаганде антироссийских настроений, пусть и с <сенсационными> обоснованиями. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя ранее правящей Республиканской партии Армен Ашотян.

<В ходе интервью он прямо обвинял Россию не только в сегодняшнем кризисе безопасности, ситуации вокруг Лачинского коридора, но и в разжигании 44-дневной войны. Данное интервью после телефонного разговора Никола Пашиняна и Владимира Путина и очередная вспышка эмоций со стороны СБ могут вызвать лишь недоумение. Можно предположить, что телефонный разговор прошел, мягко говоря, не гладко, и власти Еревана пытаются <показать зубы> в эфире ОТА, что явно свидетельствует о провальной дипломатии>, - отметил политик.

Он добавил, что в течение 5 лет паразиты, высасывающие кровь и ресурсы Армении и Арцаха, не понимали, что такое государство и государственность и, непрерывно проявляя примитивную магию, превратили инструментарий манипуляции в жалкий инструмент для поддержания собственной власти. <Не разбираясь в глобальной геополитике, они также не способны прогнозировать развитие регионов. Делать тезис о том, что <виновата Россия>для оправдания и объяснения собственных неудач, только усугубляет и углубляет ситуацию.

Невежественные правители, которые не создали альтернативной системы безопасности и разрушили существующие системы, не поняли, что, например, Армения не вступила в ЕАЭС в 2013 году по простой причине, ведь ЕАЭС был создан в 2015 году, а Армения присоединилась 2 января 2015г.. В 2013г. Армения вступила в Таможенный союз. Они не поняли, что ни одно государство не обязано за вас предотвратить войну, а не в случае возникновения войны по вашей вине, воевать во время этой войны, и прилагать усилия и на фронте, и в дипломатии.

Положительный пример тому четырехдневная война 2016 г., отрицательный пример - 44- дневная война в 2020 году. <Посредством СБ в очередной раз был озвучен тезис о том, что единственно важным фактором для этих властей является проживание армян в Арцахе, причем под видом мифических прав и безопасности. Другими словами, открытым текстом вновь намекнули, что Арцах будет в составе Азербайджана и поднимается только проблема проживающих там армян. И конечно, самым глупым из сегодняшних тезисов было то, что Лачинский коридор полностью принадлежит России. Люди с элементарными знаниями очень хорошо знают полное значение термина <принадлежность> в таком случае>, - отметил Армен Ашотян.

Подводя итог интервью Армена Григоряна, он сделал следующие выводы: во всем виноваты <крутые> русские, телефонный разговор с Путиным оказался не очень "хорошим", Арцах принадлежит Азербайджану, там должны жить только армяне, а Лачинский коридор принадлежит России. <Армену, Николу и остальным принадлежат только те должности руководителей ведомства, которые они занимают до сегодняшнего дня. Кстати, они настолько запутались в собственных информационных экскрементах, что и сейчас утверждают, что ведут переговоры, хотя несколько дней назад заявляли, что переговоров нет>, - подчеркнул зампред РПА.

В качестве постскриптума он указал на тот факт, что об опасности этнической чистки в Арцахе говорит представитель правительства, лидер которого фактически написал очевидное послание о Геноциде армян 24 апреля на турецком языке, лидер, который отрицает, что геноцид вообще имел место. Кто поверит <сигналам> вождя, отрицавшего геноцид?

<Кто поверит в заявления николовцев об опасности этнических чисток, когда всего 2 дня назад, 24 апреля, у них была прекрасная международная возможность провести параллели между Геноцидом армян и предгеноцидной ситуацией, разворачивающейся сегодня вокруг Арцаха>, - подчеркнул Армен Ашотян.