Четверг, 27 Апреля 2023 10:00

АрмИнфо. Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович похвалил Азербайджан за установку контрольно- пропускного пункта (КПП) на единственной дороге, соединяющий Арцах с Арменией.

"Пару дней назад Азербайджан взял под контроль Лачинский (Бердзорский) коридор, единственную транспортную артерию, связывающую Нагорный Карабах с Арменией.

Когда два с половиной года назад после заключается мирного соглашения, многие азербайджанцы были в состоянии морального упадка: ":недовоевали, недополучили", я им говорил: - это только начало. Все ваше будет. Для решения задач, которые перед вами стоят, понадобиться лет пять и эти пять лет уже спланированы.

Сегодня азербайджанское руководство снова демонстрирует блестящий уровень игры в долгую. Можно только позавидовать", - отметил он.

И всё бы ничего, если бы подобные заявления звучали не из государства, которое жалуется на российскую агрессию. То есть фактически получается, что представитель государства, которое требует от всего мира осудить агрессию, в данном случае сам же восхваляет агрессию против другого государства, пусть и не признанного. Таким образом, Арестович поощряет как азербайджанский террор, учиненный против народа Нагорного Карабаха, так и блокаду, которая длится уже 137 дней.