Четверг, 27 Апреля 2023 09:59

АрмИнфо. Очередное нарушение Азербайджаном достигнутых договоренностей ещё более обострило ситуацию вокруг Арцаха. Об этом заявил экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян.

По его словам, в связи с этим были проведены рабочие встречи, в ходе которых обсудили чрезвычайную повестку и программу действий и определили конкретные шаги по выходу из создавшегося положения.

Варданян добавил, что был проведен ряд встреч с жителями Арцаха, на которых совместно обсудили ключевые вызовы и сформировали основные требования к командованию РМК, руководству Арцаха и Армении, а также к международному сообществу.

"Инициативная группа молодежи Арцаха сформировала и зафиксировала план действий, в случае неготовности Азербайджана вернуться к выполнению буквы и духа Трехстороннего заявления, который я всецело поддерживаю со своей стороны.

Проведены рабочие встречи с политическими партиями Арцаха, на которых выработана общая позиция по шагам, направленным на однозначную защиту интересов народа Арцаха при любом развитии событий.

Проведены переговоры с руководителями Республики Арцах и Совета Безопасности Арцаха, в рамках которых еще раз подтвердили единые принципы и линию жителей: мы на своей земле, мы никуда не уйдём и не откажемся от нее.

Командование российского миротворческого контингента проинформировано о позиции народа Арцаха и политических сил, также, обозначено, что мы ждем конкретных шагов с их стороны по разблокировке коридора. Коридор на таких условиях с нашей стороны использоваться не будет. Никаких компромиссов по этому вопросу быть не может. Прямой и свободный доступ в Армению без каких-либо ограничений является нашим непременным условием. Мы сделаем все, чтобы защитить наши права и достоинства. Если ничего изменить не получится ни у РМК, ни у международного сообщества, мы оставляем за собой право действовать исходя из законных интересов наших сограждан и имеющимися у нас мирными и иными средствами.

Конкретные тезисы доведены до всех политических сил и акторов, мы ожидаем их реакции. Одновременно запускаем общественные обсуждения каждого из пунктов и тезисов со всеми заинтересованными и здоровыми силами как в Арцахе, так и во вне", - подытожил Варданян.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что ранее Международный суд ООН решением от 22 февраля обязал Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор, который находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2020 года. Однако, Азербайджан по сей день игнорирует данный вердикт. Все это происходит на фоне бездействия международного сообщества.