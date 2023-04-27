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 Четверг, 27 Апреля 2023 09:55
Марианна Мкртчян

Глава МИД Франции сегодня с официальным визитом прибудет в Ереван

Глава МИД Франции сегодня с официальным визитом прибудет в Ереван

АрмИнфо. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 27-28 апреля будет находиться в Армении с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, 27 апреля в министерстве иностранных дел Армении состоится встреча Арарата Мирзояна и Катрин Колонны, за которой последует совместная пресс-конференция.

Отметим, что визит региональный. Глава МИД Франции ране находился в Баку, а из Еревана отправится в Тбилиси.

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