Среда, 26 Апреля 2023 20:42

АрмИнфо. По приглашению посла КНР в Республике Армения Фань Юна председатель Следственного комитета РА Аргишти Кярамян посетил посольство Китайской Народной Республики.

Согласно сообщению пресс-службы СК, в ходе встречи Аргишти Кярамян высоко оценил сложившееся между Арменией и Китаем эффективное сотрудничество, расширяющиеся дружеские связи и отметил, что наличие у двух народов многовековой богатой истории сближает их. Председатель Следственного комитета РА отметил, что его визит в посольство свидетельствует о высоком уровне армяно- китайских отношений, указав на тенденцию к углублению сотрудничества в правовой сфере.

Посол КНР подчеркнул, что армянский и китайский народы имеют богатое культурное наследие и общие ценности. Он добавил, что посольство

готово поддержать усилия по приданию нового качества отношениям между компетентными структурами двух стран в сфере уголовного правосудия.

В сопровождении посла для членов делегации Следственного комитета РА была организована экскурсия по посольству, в ходе которой были представлены уголки, отражающие богатую и самобытную культуру Китая. В посольстве был дан обед в честь председателя Следственного комитета РА. На официальной встрече и за обеденным столом состоялся теплый и прямой разговор о расширении сферы сотрудничества в оказании правовой взаимопомощи. Принимая во внимание расширение объемов товарооборота между Арменией и Китаем в последние годы, стороны подчеркнули необходимость объединения усилий правоохранительных и следственных органов обеих стран в борьбе с преступлениями экономического характера. Посол отметил, что Китай может оказать поддержку Следственному комитету Республики Армения в борьбе с киберпреступлениями, отмыванием денег, а также другими преступлениями транснационального характера, в развитии потенциала Комитета и обмене опытом. Стороны договорились укреплять связи путем внедрения эффективных механизмов оперативного реагирования по вопросам, представляющим взаимный интерес.