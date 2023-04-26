Среда, 26 Апреля 2023 20:35

АрмИнфо.С 19-го по 24 апреля Постоянный представитель Республики Арцах в США Роберт Аветисян принял участие в ряде мероприятий, посвященных Геноциду армян, которые состоялись в Конгрессе США, парламенте штата Массачусетс, посольстве Республики Армения в США, на площади Таймс - сквер в Нью- Йорке.

Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, в своих выступлениях постоянный представитель выразил признательность Соединенным Штатам и всем странам, которые в те тяжелые для армянского народа годы посредством дипломатии и гуманитарных программ спасли множество жизней.

Постпред отметил, что зло геноцида существует также в 21 веке, ярким проявлением которого является развязанная в 2020 г. Азербайджаном при содействии Турции и террористических организаций Ближнего Востока широкомасштабная война против молодой демократии Арцаха, которая сопровождалась грубейшими нарушениями международного гуманитарного права и военными преступлениями.

Роберт Аветисян также коснулся террористической политики, проводимой Азербайджаном против жителей Арцах, в частности, продолжающейся около 5 месяцев блокады Арцаха, перекрытия подачи газа и электричества из Армении в Арцах.

<Блокада Арцаха имеет четкую геноцидальную цель: ее организаторы желают, чтобы коренные армяне Арцаха встали перед выбором - либо покинуть свою историческую родину, либо остаться и умереть от голода, холода и болезней>, - сказал он.

В этом контексте Роберт Аветисян подчеркнул важность адекватных действий международного сообщества, направленных на предотвращение новых геноцидов.

<Геноцид Армян начался в 1915 году, но, к сожалению, он не закончился. Мы должны вместе бороться против него. Геополитические или меркантильные интересы не имеют место, когда речь идет о защите фундаментальных прав человека от геноцидов, фашизма или агрессивного экспансионизма>, - заявил Роберт Аветисян.