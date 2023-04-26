Среда, 26 Апреля 2023 20:32

АрмИнфо.26 апреля министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян провел встречу с депутатом Европарламента от Кипра, председателем Группы дружбы с Арменией в Европарламенте Лукасом Фурласом, находящимся в Республике Армения с миссией по сбору фактов.

Как передает пресс-служба МИД Арцаха, собеседники обсудили поствоенную ситуацию, сложившуюся вокруг Арцаха. Депутат Европарламента назвал недопустимой установку азербайджанской стороной незаконного контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре. Лукас Фурлас заверил, что не пожалеет усилий для разрешения гуманитарного кризиса, создавшегося в Арцахе вследствие блокады.

Во встрече также принял участие руководитель специальных программ центрального офиса <Ай Дат> Бюро АРФД Геворг Гукасян.

Делегация, возглавляемая Лукасом Фурласом, накануне побывала в Сюникской области Армении и провела наблюдения в районах, прилегающих к начальному участку Лачинского коридора