Среда, 26 Апреля 2023 18:39

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 40, 40б на пр. Тиграна Меца, частные дома, прилегающие к кварталу “Багреванд”, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на улице Паруйра Севка, жилые дома 1, 1Б, 3-6 на 1-ом тупике Улнеци, жилые дома 1, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 59/5, 141/1 и частные дома 2/2-4/2, 2/3 на 3-ем тупике Улнеци, школа N127, частные дома 6-20 на улице Гюльбенкяна, частные дома 22-41 на улице Гулакяна, жилой дом 2/23 на улице Асратяна, жилые дома 25, 26, 27, 27/1, 28, 29 в 1-ом квартале Давташена, абоненты-жильцы жилых домов 1/1, 1/2, 3, 5/1, 6, 9, 23/1, 27/1, 29/1 в кв. “Б-1”;

в Армавирской области:

11։00-15։00 село Башбакашат;

11։00-17։00 села Мусалер и Аревашат;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Касяна, Арама Егияна, Сазаи Никогосяна, Пушкина в городе Веди;

11:00-12:00 частично села Мхчян и Мргавет; села Араксаван и Овташен;

11:00-15:00 частично село Беркануш;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 села Гладзор, Вернашен, Меграовит; частично улицы 26 Комисарнери, Аракеляна, Авагяна, Багдасаряна, Гладзорян, Таманцинери, Камо, Маштоца, Мшецу, Мурацана, Вайка, Чаренца, Сюник, Амбардзумяна, Айгедзори, Прошяна, частично квартал “Нораван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

11։00-13։00 частично Ереванское шоссе; частично улицы Андраника, Камо Микояна, Чалабяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-14։00 частично община Агверан; станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:00 улицы Чаренца, Кечариса, Орбели Ехбайрнер, Магистроси, мэрия, “Айпост”, компания “Араратбанк”, гостиница “Россия”, гостиничные комплексы ‘Грохнери Тун”, ‘Кечарис” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11:00-14:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Веолиа Джур”, ООО “Норма Кат”, “Н.Н. Миадзуйл”, ООО “РЕД Груп”, “Квадра Констракшн”, собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛСААГ”, “Зовуни”, “Лива Декол””, “Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, ‘Универсал”, “Арколад”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроци”, “Ездинер”, “Акумб”, “Грасеняк”, “Сарнаран”, ‘Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, ООО “Каре Анк”, садоводческая компания “Арагил”;

11։00-16։30 село Солак, солнечная станция “Арпине Солар”, станция оператора “Телеком Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-16:30 город Егвард, частично промышленная часть города Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Антартнтесутян” (лесного хозяйства), воинская часть, ЗАО “Егварди гину-коньяки горцаран” (Егвардский винно-коньячный завод), ООО “Том шин бетон”, медицинский центр “Наири”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, полиция, ООО “Егварди алрагац” в городе Егвард; села Зораван, Арагюх, Бужакан, Сараландж;

в Гегаркуникской области:

10։00–12:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Саят-Нова, Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Лорийской области:

10։00-15:00 город Туманян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 39, 41, 41 /''ВТБ-Армения банк”/ на пр. Комитаса, жилые дома 55/5, 55/6, 56 и частные дома 49/2-55-9, 55/12-55/16, 135/7, 135/8, 123/2-127/7, 31/2-31/12, 94/1-101, 118/8 на улице Царава Ахбюра; ОАО “Юнибанк”, ресторанный комплекс “Воске Дар”, ОАО “Люкс Кар”, ЧП “Грант Погосян”, абоненты-жильцы жилых домов 50, 52, 50/2 на улице Ленинградяна, абоненты-жильцы жилых домов 89, 93, 87, 85 на улице Андраника, абоненты-жильцы квартала “Дзор-1” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы квартала “Дзор-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилых домов 25, 27 на улице А.Микояна;

в Армавирской области:

11։00-12։00 села Цахкунк и Гегакерт;

11։00-13։00 села Каракерт и Воскеат;

12։00-13։00 кварталы ‘Сасунци Давид”, ‘Гарегин Нжде” в городе Эчмиадзин;

11։00-15։00 село Аршалуйс;

15։00-17։00 село Акналич;

в Арагацотнской области:

11։00-14։00 села Арагацаван, Гетап, Тллик;

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Беркануш;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Исраеля Ори, Шинарарнери, жилой дом 36 у Джермукского шоссе в городе Вайк;

в Гегаркуникской области:

09։00-10:00 населенный пункт Цаккар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։15-12:15 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-13:00 села Саригюх, Цахкаван, Беркабер, Киранц, Севкар, Ачаркут, “Телебашня 2”, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

10:00-16:00 частично улицы Мясникяна, Камарина в городе Дилижан;

11:00-13:00 улицы Ереванян, Оганян, Блбулян, Мясникяна, Меграбян, Сараланджа, горные возвышенности под названием “ХачкарИ ‘ и “Холаркер”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Марц, Кариндж, Лорут, Атан, Агнидзор, Ехегнут, Дебед.