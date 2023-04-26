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 Среда, 26 Апреля 2023 18:38
Александр Аванесов

В шведском парламенте состоялось мероприятие, посвященное 108-ой годовщине Геноцида армян

В шведском парламенте состоялось мероприятие, посвященное 108-ой годовщине Геноцида армян

АрмИнфо.26 апреля в Риксдаге шведского парламента состоялось мероприятие, посвященное 108-й годовщине Геноцида армян, которое было организовано членами группы дружбы Швеция-Армения  Риксдага при поддержке посольства РА. Об этом говорится в сообщении армянского диппредставительства в Стокголольме.

В рамках мероприятия выступили Посол РА в Швеции Александр Арзуманян, президент группы дружбы Швеция-Армения Бьорн Сёдер, члены группы дружбы Арин Карапет и Фредрик Мальм. В качестве приглашенных спикеров выступили шведский журналист и автор книги <Я медленно умираю каждый день>, посвященной 44-дневной войне, Расмус Канбек, а также историк и исследователь геноцида Ваагн Аведян.

В начале мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян.

В своем выступлении Александр Арзуманян упомянул о важности признания Геноцида армян для предотвращения в будущем самых тяжких преступлений против человечности. Посол высоко оценил самоотверженные усилия миссионеров и отдельных лиц из Швеции и других скандинавских стран, протянувших руку помощи армянскому народу в трудные дни Геноцида армян. В своем выступлении он  подчеркнул важность принятия в 2010 году шведским парламентом резолюции о признании геноцида армян, ассирийцев, сирийцев, халдеев и понтийских греков, выразив  надежду, что и правительство Швеции пополнит ряды стран, признавших и осудивших первый геноцид ХХ века.  Арзуманян также обратил внимание собравшихся на осуществляемую в эти дни Азербайджаном политику этнической чистки против 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха, отметив  предпринимаемые шведскими властями соответствующие шаги для предотвращения очередного геноцида против армянского народа.

В мероприятии приняли участие представители парламента Швеции, журналисты, деятели культуры, а также представители армянской общины. Музыкальный ансамбль <Айкан> выступил с армянскими музыкальными номерами.

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