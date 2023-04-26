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 Среда, 26 Апреля 2023 18:35
Марианна Мкртчян

Папа Римский: Григор Нарекаци был армянским монахом, оставившим нам молитвенник, в котором была усвоена вера армянского народа

Папа Римский: Григор Нарекаци был армянским монахом, оставившим нам молитвенник, в котором была усвоена вера армянского народа

АрмИнфо. Святой Григор Нарекаци был армянским монахом, жившим тысячу лет назад, и оставивший нам молитвенник, в котором была усвоена вера армянского народа, первого народа, принявшего христианство.  Народ, который, крепко держась за крест Христов, много страдал в ходе истории. Григор Нарекаци известен как переводчик вселенского союза.

Об этом на своей еженедельной общей аудиенции, которая на этот раз была посвящена, святому Григорию Нарекацы, заявил Папа Франциск.  Она  была проведена в рамках катехизации об апостольском рвении и размышляет о молитвах монахов и монахинь как о "бьющемся сердце" миссии Церкви.

"Именно любовь побуждает монахов к жизни и выражается в их заступнической молитве", - отметил Святой Папа и, привел в пример великого святого армянского народа Григория Нарекацы. Напомним, что в апреле 2015 года Нарекаци был объявлен Папой Франциском Учителем Вселенской Церкви во время священной литургии, посвященной памяти армянских мучеников, в Соборе Святого Петра в Ватикане.

"Святой Григор Нарекаци был армянским монахом, прожившим тысячу лет и оставившим нам молитвенник, в котором была усвоена вера армянского народа, первого народа, принявшего христианство. Народ, много страдавший в ходе истории, держа крест Христов", - отметил Папа Римский.

При этом Франциск добавил, что Святой Григорий, провел почти всю свою жизнь в монастыре Нарек, где "научился заглядывать в глубины человеческой души и, сплавляя воедино поэзию и молитву, достиг вершин как армянской литературы, так и духовности".

Что больше всего поражает его в святом, продолжал Святейший Отец, так это его всеобщая солидарность" - его отождествление со всеми людьми и его решение посвятить свою жизнь молитве за них.

Он видит недостатки человечества, прежде всего не в других, продолжал Папа, а в себе, написав в своем шедевре Книге скорбных песнопений: "Я добровольно беру на себя все грехи, за которые несу ответственность".

"Подобно Иисусу, монахи возьмут на себя мирские проблемы, трудности, болезни и многое другое и помолятся о них. Они великие евангелисты",

- сказал Высокопреосвященнейший Первосвященник, передает Ватиканнюс. 

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