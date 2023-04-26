Среда, 26 Апреля 2023 18:34

АрмИнфо. Ключевая причина неудач действующих властей Арцаха заключается в том, что как во время войны, так и во время последующих событий у них не было и нет решимости, принимать самостоятельные решения и воплощать их в жизнь. Об этом заявил экс-пресс-секретарь Армии обороны Арцаха Сенор Асратян.

При этом офицер запаса отметил, что решимость принимать собственные решения означает, прежде всего, способность отвергать того или тех, кто последовательно ведет вас к гарантированному поражению.

"Все остальные рассуждения не более чем надуманная попытка оправдать собственную несостоятельность...", - резюмировал он.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об

установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)-

Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП

погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент,

якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что ранее Международный суд ООН решением от 22 февраля обязал Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор, который находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2020 года. Однако, Азербайджан по сей день игнорирует данный вердикт. Все это происходит на фоне бездействия международного сообщества