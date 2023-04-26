Среда, 26 Апреля 2023 16:50

АрмИнфо.Административный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о признании недействительным решения мэра Еревана о прямой продаже отелю Golden Palace участка на территории ереванского парка <Ахтанак> (парк Победы), сообщает пресс-служба надзорного органа.

В Генпрокуратуре напомнили, что решениями мэра Еревана от 26 апреля 2006 года и 8 апреля 2008 года путем прямой продажи гостинице <Голден Палас> были отчуждены участки площадью 17077,6 кв.м. и 10 000 кв.м., соответственно. Между тем, указанные участки, согласно Земельному кодексу РА, не подлежали отчуждению.

25 апреля 2022 года Генеральная прокуратура ходатайствовала о признании недействительным решения мэра Еревана о продаже арендованного гостиницой <Голден Палас> участка и, как следствие, ходатайствовали о признании государственной регистрации права недействительной.

26 апреля с.г. Административный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры признав недействительным решение мэра Еревана от 26 апреля 2006 года о прямой продаже арендованного гостиницой <Голден Палас> участка на территории ереванского парка <Ахтанак> (парк Победы). Вследствие этого, суд также признал недействительными договор залога (ипотеки) недвижимого имущества, совершенную на его основании государственную регистрацию права, а также договор купли-продажи от 1 июня 2006 г. и государственную регистрацию права на его основе.

Таким образом, после вступления решения суда в законную силу незаконно отчужденный отелем Golden Palace участок в парке <Победы> площадью 17 077,6 кв. м будет возвращен государству.