Среда, 26 Апреля 2023 16:02

АрмИнфо.ВТБ (Армения) увеличивает на 1 п.п. ставки по вкладу «Прогрессивный» в драмах РА. Максимальная процентная ставка по депозиту составит 10% годовых при размещении на 12 месяцев. Сегодня предложение является одним из выгодных на банковском рынке сбережений в республике.

Разместить средства в драмах РА в рамках вклада «Прогрессивный» доступно на срок от 1 месяца до двух лет. При оформлении депозита сроком на 12 месяцев максимальная доходность по нему составит 9,97% годовых. Минимальная сумма размещения составляет 30 тыс. драмов РА.

Способ начисления процентов по вкладу пользователь выбирает самостоятельно - в конце или начале срока размещения, либо ежемесячно. Продукт предусматривает возможность пополнения. При его досрочном закрытии после 181-го дня проценты частично сохраняются: перерасчет производится по процентной ставке -2% от установленного тарифа. Вклад «Прогрессивный» также предусматривает возможность оформления кредита под залог размещённых средств до 95% от суммы депозита.

«В текущем году на фоне высокой ключевой ставки сохраняется тенденция к увеличению доли сбережений со стороны населения. Основной объем размещенных средств приходится на национальную валюту, при этом клиенты все чаще выбирают среднесрочные вклады от 6 до 12 месяцев с наиболее выгодной доходностью. По итогам первого квартала их доля достигла 40% от общего портфеля драмовых депозитов. По нашим прогнозам, во втором полугодии этот тренд сохранится», – прокомментировал заместитель генерального директора - председателя директората ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.

Открытие вкладов клиентам ВТБ (Армения) доступно в дистанционных каналах, Видео банкинге и отделениях. Пополнять депозиты можно через цифровые сервисы банка, платежные терминалы TelCell и EasyPay, а также в почтовых отделениях Айпост.

Сбережения физлиц гарантированы Фондом гарантирования возмещения вкладов, лимиты определяются в зависимости от суммы размещенных средств. Подоходный налог с процентов по депозитам составляет 10% годовых.