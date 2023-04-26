Среда, 26 Апреля 2023 16:00

АрмИнфо.Несогласие с бытующим мнением о том, что власти Армении ничего не делают для разблокирования Лачинского коридора, выразил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Нарек Зейналян.

В беседе с журналистами 26 апреля он отметил, что необходимые шаги предпринимаются и они заметны. Международный суд ООН принял соответствующее решение, которое с правовой точки зрения является актом, обязательным для исполнения. Тем не менее, как констатировал депутат, это требование суда пока не выполнено со стороны Азербайджана. В этом направлении активно работает МИД страны, ведется работа на межпарламентском уровне. <Практически в ходе всех встреч, в том числе, на уровне парламентских групп дружбы, вопрос активно поднимается. Наши международные партнеры на различных площадках также ставят конкретные акценты>, - сказал Зейналян.

Он напомнил о предложениях армянской стороны применить санкции в отношении Азербайджана, что позволило бы заставить Баку выполнить решение Международного суда ООН.

Отвечая на вопрос о том, насколько предпринимаемые шаги эффективны с точки зрения разрешения проблемы, парламентарий заметил, что применяемые в настоящее время активные дипломатические усилия пока остаются единственным инструментом давления на Азербайджан. В данном направлении активно работают и депутаты НС, которые в ходе различных встреч в различных форматах практически повседневно поднимают этот вопрос. Это, по словам Зейналяна, необходимо для того, чтобы международные партнеры восприняли суть проблемы, оказывая со своей стороны давление на Баку. Как итог, международные партнеры уже понимают и осознают суть проблемы, предпринимая соответствующие шаги. <<Мы прилагаем все усилия, чтобы вопросы безопасности армянского населения Арцаха были на должном уровне, а связь с Арменией была бесперебойной>, - подчеркнул парламентарий.

Что касается установления азербайджанцами КПП на мосту Хакари, то депутат отметил, что данный участок, согласно заявлению от 9 ноября, находится в зоне ответственности российских миротворцев. <Они пытаются решить вопрос как можно быстрее, но я не могу сказать, насколько быстро им это удастся. Армения ведет переговоры и с российскими, и с европейскими партнерами по данному вопросу>, - отметил Зейналян.

На замечание журналистов о том, что вопрос мира все равно не решается, парламентарий заявил: <Вы хотите войны? Возможно, Азербайджан и хочет войны, но единственный выход - установление долгосрочного мира в регионе в результате мирных переговоров и подписания мирного договора. Альтернативы этому нет>, - сказал Зейналян.