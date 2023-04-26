Среда, 26 Апреля 2023 14:54

АрмИнфо.Железная дорога – удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются сотни тысяч наших сограждан и гостей страны. Она позволяет перевозить пассажиров и грузы намного безопаснее и дешевле, что в конечном итоге выражается низкими ценами на товары. Хлеб, продукты, топливо, строительные материалы стоили намного дороже, если бы перевозились автотранспортом.

Повышение скоростей на железной дороге за последние годы до 90 км/ч стало возможно благодаря инвестициям компании «Южно-кавказская железная дорога» в развитие инфраструктуры и подвижного состава. Увеличение скорости решило множество проблем, сократив время пребывания пассажиров в пути и доставки грузов. Для обеспечения высоких скоростей ЮКЖД оборудовала переезды светосигнальными системами, переобучила дежурных по переездам, машинистов поездов и диспетчеров. В то же время эта ситуация требует ответственного отношения граждан к железной дороге, поскольку она породила массу опасностей для человека.

Ежегодно в мире в железнодорожных катастрофах получают тяжелые травмы десятки и сотни людей. Немало случаев травматизма и со смертельным исходом. Железная дорога является зоной повышенной опасности: находясь вблизи путей нужно быть предельно бдительным самому и внимательным к окружающим.

Самыми распространенными причинами инцидентов на железной дороге в нашей стране являются несоблюдение автолюбителями правил дорожного движения, перегон скота через железнодорожные пути и непредумышленное вредительство инфраструктуры гражданами. Так, 15 апреля было зафиксировано крупное ДТП, когда в результате нарушения водителем грузового автотранспортного средства правил дорожного движения, ранения получили три человека. Многотонный грузовик со щебнем оказался на пути следования электропоезда Гюмри-Ереван: как итог – трое раненых, разбитый в хлам грузовой транспорт и изрядно подпорченный электропоезд. Благодаря грамотным и своевременным действиям машиниста электропоезда удалось избежать более тяжелых последствий.

Необходимо отметить, что на пересечении путей железнодорожный транспорт имеет преимущество перед автомобильным, поскольку мгновенная остановка поезда невозможна, в связи с чем в том числе и по закону, ответственность у водителей автотранспорта намного выше, чем у машиниста поезда. В подавляющем большинстве случаев столкновения на железной дороге происходят по вине водителей автотранспорта. Точнее, из-за нарушения ими правил дорожного движения.

То есть уменьшение и искоренение таких страшных случаев, как столкновение автотранспорта с многотонным, мчащимся на скорости железнодорожным составом, всецело зависит от сознательности и ответственности водителей автотранспорта. И здесь немаловажная роль отводится правоохранительным органам, которые в профилактических целях обязаны наказывать незаконопослушных водителей.

ЮКЖД со своей стороны проводит разъяснительную работу среди граждан, вся подведомственная компании инфраструктура оборудована указателями и предупреждениями в соответствии с требованиями нормативных документов, а переезды – указателями и светосигнальной техникой, узкие в плане безопасности места контролируются компанией, риски купируются. Но действий только железнодорожников крайне недостаточно, поскольку железная дорога соотносится со многими сферами общественной жизни.

Для предупреждения и профилактики трагических случаев на железной дороге необходимы комплексные мероприятия с активным участием органов местного самоуправления, правоохранительных структур, образовательных учреждений. Зачастую именно представители местных властей игнорируют появление в их общинах несанкционированных переездов, на правоохранителях лежит ответственность за наказание провинившихся участников транспортного движения и обустройство переездов, на педагогах и родителях прилегающих к ж/д инфраструктуре общин лежит груз ответственности за воспитание детей и подростков и так далее.

В результате комплексных мер компании ЮКЖД за последние годы удалось несколько снизить количество случаев ДТП, однако тяжесть последствий подобных инцидентов уменьшить не получится. Если при попытке переехать перекресток на желтый сигнал светофора автолюбитель рискует столкнуться с другим автомобилем и понести финансовые издержки, то подобные попытки при пересечении железнодорожных путей почти гарантируют гибель водителя и его пассажиров. Ни сноровка или опыт водителей, ни судьба или случай не гарантируют сохранность жизни и здоровья для вас и ваших близких. Лишь соблюдение правил дорожного движения обезопасит вас от трагических последствий, ведь правила безопасности написаны кровью.