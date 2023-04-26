Среда, 26 Апреля 2023 14:32

АрмИнфо.Президент Франции Эмманюэль Макрон направил письмо президенту РА Ваагну Хачатуряну по случаю 108-й годовщины Геноцида армян в Османской империи.

Как сообщает пресс-служба посольства Франции в РА, в своем письме, датированном 24 апреля, Макрон отметил, что в этот день во Франции также отмечалась 108-я годовщина Геноцида армян 1915 года.

"Франция помнит мужчин, женщин и детей, которые были убиты, умерли от голода или истощения на дорогах депортации. Вместе с вами Франция вспоминает своих моряков, пришедших на помощь бойцам армянского сопротивления на Муса Даге в сентябре 1915 года. Франция, которая голосами Жоржа Клемансо, Анатоля Франса и Жана Жореса осудила резню армян в Османской империи, сегодня стоит рядом с вами, чтобы защитить память о жертвах, бороться с отрицанием и извлечь серьезные уроки со страницы той трагической истории.

Даже сегодня, когда европейский континент скорбит в связи с ужасающей агрессией, Франция продолжает борьбу за память и против забвения. В 2022 году, во время французского председательства в Совете Евросоюза, мы завершили работу над проектом закона о цифровых услугах, чтобы геноцид больше не отрицался безнаказанно. Франция проявляет постоянную бдительность на территории своей страны. В 2019 году я установил в республиканском календаре день памяти Геноцида армян, потому что хочу, чтобы каждый француз помнил этот день. Эта борьба за справедливость и историческую правду принадлежит армянам, но также и всей Франции, потому что уважение прав человека лежит в основе братства Французской Республики. Упоминание Геноцида также напоминает о месте, которое армяне занимают в нашей истории, потому что многие пережившие эту трагедию присоединились к нашей стране, способствуя ее процветанию и укреплению ее влияния.

В этот памятный день, который также символизирует возрождение армянского народа, хотел бы подтвердить поддержку Францией происходящих в Армении демократических реформ, а также процессов миростроительства в регионе", - резюмировал Макрон.