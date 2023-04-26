Среда, 26 Апреля 2023 14:15

АрмИнфо. Совет Федерации на заседании 26 апреля ратифицировал протокол о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 7 октября 2002 года, предусматривающих взаимодействие членов организации в сфере биологической безопасности, передают российские СМИ.

Протоколом предусматривается, что государства - члены ОДКБ взаимодействуют, в том числе в сфере биологической безопасности. Также устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Протокол на ратификацию внес 2 марта президент России Владимир Путин. Согласно Уставу ОДКБ члены организации взаимодействуют в сферах охраны госграниц, обмена информацией, информационной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов напомнил, что документ был подписан 26 августа 2022 года и предусматривает взаимодействие стран - членов ОДКБ в том числе в сфере обеспечения биологической безопасности.

Документ был подписан Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.