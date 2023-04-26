Среда, 26 Апреля 2023 14:14

АрмИнфо.Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с установкой Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) на мосту Хакари в Бердзорском/Лачинском коридоре.

Как сообщила СМИ пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян, этот шаг Азербайджана является нарушением решения суда от 22 февраля, о чем было подчеркнуто в письме, направленном из Армении в Гаагу.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент,

якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что ранее Международный суд ООН решением от 22 февраля обязал Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор, который находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2020 года. Однако, Азербайджан по сей день игнорирует данный вердикт. Все это происходит на фоне бездействия международного сообщества.