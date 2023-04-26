Среда, 26 Апреля 2023 14:14

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

<В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана.

Президент России выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой - Днём памяти жертв геноцида армян.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях>, - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба премьер-министра РА, представляя детали телефонного разговора Никола Пашиняна и Владимира Путина, сообщала, что были обсуждены вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

Напомним, что с 12 декабря Азербайджан заблокировал Бердзорский (Лачинский) коридор - единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией и внешним миром. В результате нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. 23 апреля с.г. Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор) - Степанакерт, несмотря на то, что установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.