Среда, 26 Апреля 2023 13:37

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел в Ереване консультации с заместителями главы МИД Армении Ваге Геворкяном и Мнацаканом Сафаряном. Состоялась отдельная беседа Галузина с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в фокусе внимания был обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений и обеспечению региональной безопасности.

Стороны отметили позитивную динамику российско-армянского союзнического взаимодействия. Подчеркнуто поступательное развитие диалога на высшем и высоком уровнях, а также наращивание сотрудничества профильных ведомств, по парламентской линии, межрегиональных контактов и культурных связей. Отмечена рекордная динамика торгово-экономических отношений. Высказано удовлетворение степенью координации России и Армении в международных организациях.

Подробно обсуждена текущая ситуация в регионе, прежде всего в контексте вызывающего серьезную озабоченность осложнения обстановки в зоне ответственности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г. Условлено о продолжении контактов.