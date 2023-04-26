Среда, 26 Апреля 2023 13:36

АрмИнфо.Канада глубоко обеспокоена созданием Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Бердзорском/Лачинском коридоре, единственном наземном сообщении между Нагорным Карабахом и окружающим регионом.

Как сообщает МИД Канады, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Мелани Жоли на фоне последних событий в Бердзорском коридоре.

"Эта акция явно подрывает мирный процесс и стабильность во всем регионе. Мы призываем власти Азербайджана вновь открыть Лачинский коридор. Он должен оставаться открытым и беспрепятственным, чтобы обеспечить свободу передвижения людей и товаров", - подчеркнула канадский министр.

Вместе с тем Жоли добавила, что Канада призывает обе стороны возобновить переговоры и воздержаться от дальнейшей эскалации или враждебных действий вдоль границы.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент,

якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по коридору, в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.