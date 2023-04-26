Среда, 26 Апреля 2023 13:34

АрмИнфо. Азербайджан продолжает политику геноцида своего старшего брата - Турции. Как передает пресс-служба Национального Собрания РА, об этом в ходе встречи с группой аргентинских общественных, политических, культурных деятелей, журналистов и бизнесменов заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения>, руководитель группы дружбы Армения-Аргентина Ишхан Сагателян.

Он представил гостям текущие проблемы в стране, коснулся армяно-азербайджанских отношений. Депутат подчеркнул, что Азербайджан уже 4 месяца блокирует Арцах, вторгается на суверенную территорию Армении и не выполняет решения Международного суда ООН о деблокировании Арцаха.

По словам Сагателяна, Армения не проиграла Азербайджану в последней войне, она воевала против такой страны, как Турция и других международных террористов-наемников.

Руководитель группы дружбы Армения-Аргентина высоко оценил армяно-аргентинские связи, подчеркнув необходимость развития межпарламентских, экономических и политических отношений.

В ходе встречи была подчеркнута роль армянской общины Аргентины в развитии сотрудничества между двумя странами.