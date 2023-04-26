Среда, 26 Апреля 2023 13:31

АрмИнфо.В этом году исполняется 108 лет со дня Геноцида армян - одной из самых мрачных глав в истории человечества. В период с 1915 по 1923 год более 1,5 миллиона армян были систематически уничтожены и депортированы со своих исконных земель в Османской империей. Об этом заявила член городского совета Лос-Анджелеса Нитья Раман на ежегодном митинге организованном Комитетом по Геноциду армян (AGC) в память о Геноциде армян.

Она напомнила, что потомки выживших восстановили свою жизнь в таких городах, как Лос-Анджелес, найдя здесь убежище, чтобы сохранить свою богатую культуру и наследие.

"Я также солидарна с армянами Арцаха, которые почти пять месяцев подвергаются жестокой блокаде со стороны Азербайджана при поддержке Турции. 120 000 армян, в том числе 30 000 детей и 20 000 пожилых людей, находятся под угрозой насилия и изгнания с родины своих предков. Я присоединяюсь к моим армянским братьям и сестрам и призываю руководство Соединенных Штатов использовать все доступные инструменты, чтобы заставить Азербайджан прекратить незаконную блокаду и его враждебность по отношению к Арцаху и Армении", - подчеркнула Раман.

По её словам, Геноцид армян - это не только трагедия прошлого, но и урок для настоящего и будущего. "Эти события прошлого напоминают нам об опасностях ненависти, нетерпимости и безразличия, а также о необходимости противостоять любым формам угнетения и насилия. Это также заставляет нас чтить память погибших, требуя справедливости и возмещения ущерба. Предотвратив будущие этнические чистки и геноцид, мы придадим истинное значение фразе "никогда больше"", - подытожила Раман.