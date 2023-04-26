Среда, 26 Апреля 2023 13:31

АрмИнфо. Слухи о пленении военнослужащего пограничных войск СНБ у села Тех не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении Служба национальной безопасности Армении.

Отметим, что армянские СМИ ранее растиражировали информацию о захвате вражескими силами в плен армянского пограничника во время проведения фортификационных работ у сила Тех Сюникской области РА