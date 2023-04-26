Среда, 26 Апреля 2023 13:24

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщает пресс-служба правительства, состоялся обмен мнениями по поводу сложившейся в регионе военно-политической и гуманитарной ситуации.

Премьер-министр Пашинян отметил, что шаги, предпринятые азербайджанской стороной в Лачинском коридоре, направлены на последовательную реализацию политики этнической чистки в Нагорном Карабахе и полного изгнания армян из Нагорного Карабаха.

Пашинян подчеркнул императив соответствующего реагирования международного сообщества на действия Азербайджана, подрывающие региональную безопасность, и принятия активных мер по безоговорочному исполнению Азербайджаном решения Международного суда.

Состоялся также обмен мыслями по переговорному процессу Армения-Азербайджан.

Стороны подчеркнули важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе.