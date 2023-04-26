Среда, 26 Апреля 2023 13:19

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян в ходе встреч с делегацией во главе с депутатом Европарламента, председателем группы дружбы с Арменией Лукасом Фурласом коснулся ситуации с безопасностью на Южном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники подчеркнули важность размещения миссии наблюдателей ЕС, коснулись незаконного блокирования Азербайджаном Бердзорского/Лачинского коридора и новых посягательств на суверенную территорию Армении. Стороны отметили необходимость незамедлительного освобождения армянских военнопленных, находящихся в азербайджанском плену.

Был обсужден ряд вопросов повестки дня партнерства РА-ЕС, в том числе межпарламентского сотрудничества. Паруйр Ованнисян высоко оценил принципиальную позицию Европарламента в вопросах, имеющих первостепенное значение для армянской стороны, что нашло отражение в соответствующих резолюциях и докладах.