Среда, 26 Апреля 2023 13:13

АрмИнфо.Создание Азербайджаном в одностороннем порядке контрольно-пропускного пункта (КПП) вдоль Бердзорского/Лачинского коридора противоречит призывам ЕС к снижению напряженности и решению проблем путем диалога. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС продолжает участвовать в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе. Права и безопасность армян Карабаха должны быть обеспечены", - написал Боррель в Твиттер.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент,

якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".