Вторник, 25 Апреля 2023 20:57

АрмИнфо.Текущая гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе вызывает беспокойство. Об этом заявила министр иностранных дел Исландии , председатель Комитета министров Совета Европы Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, отвечая на вопросы на весенней сессии ПАСЕ.

Она подчеркнула, что свободное передвижение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Международного суда.

Подтвердив заявление, сделанное от имени председательства Комитета министров Совета Европы 19 января, Гильфадоттир вновь призвала восстановить свободное передвижение по Лачинскому коридору.

Глава МИД Исландии напомнила, что Армения и Азербайджан в соответствии со своими обязательствами должны урегулировать ситуацию мирным путем, в частности посредством диалога.