Вторник, 25 Апреля 2023 20:25

АрмИнфо. Офис Омбудсмена Арцаха намерен решить вопросы с продлением срока паспортов лицам с гражданством Армении или предоставлением новых паспортов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян. <Принимая во внимание распространенную в сети информацию о том, что в Арцахе невозможно продлить срок действия паспортов, проживающих в республике лиц, имеющих гражданство Республики Армения, после его истечения или предоставить новые, а также с учетом важности проблемы, Офис Омбудсмена обсудил проблему с соответствующими органами для поиска возможных вариантов решения проблемы>, - говорится в сообщении.

Все граждане, которые столкнулись с данной проблемой, могут обратиться в офис Омбудсмена Арцаха