Вторник, 25 Апреля 2023 19:28

АрмИнфо.С установкой азербайджанского КПП в Лачинском коридоре начался развал созданной после второй карабахской войны со стороны России региональной архитектуры безопасности. Такое мнение выразил в беседе с Civil.net армянский политолог Тигран Григорян.

Эксперт отметил, что установка КПП в Лачине - это результат политики Баку, которая велась на протяжении нескольких блокадных для Арцаха месяцев и итог безнаказанности и вседозволенности, которые позволили президенту Алиеву безапелляционно озвучить требование к народу Арцаха: или принять гражданство АР, или покинуть Родину. То есть, прямым текстом говорится о политике этнической чистки. По мнению Григоряна, если сейчас не будет адекватной международной реакции на захват коридора, который станет просто заблокированной дорогой, то о трехстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года можно будет забыть. <А это заявление, хоть и является хрупким, тем не менее фундаментом всех процессов, происходящих в регионе после окончания 2-ой карабахской войны>, - заметил Григорян.

Как отметил эксперт, складывается впечатление, что ни в Ереване, ни в других столицах не осознают степень серьезности этого шага Баку. Коридора между Арцахом и Арменией уже не существует и ни о каком безопасном транзите более говорить не приходится. Более того, это ставит под сомнение само существование армянского населения Нагорного Карабаха.

Политолог не сомневается, что КПП был установлен с молчаливого безучастия российского миротворческого контингента (РМК), так как этот участок находится под полным контролем РМК. <Российская сторона поздно реагирует на такие инциденты. Но эти заявления россиян, которые фактически являются гарантами исполнения подписанного соглашения, и по нему авторами региональной архитектуры безопасности, ни к чему не приводят и ничего не меняют. <В России должны понимать, что это не простой очередной инцидент, а ключевая точка, с которой берет начало процесс выхода России не только из нагорно- карабахского региона, но и из всего Южного Кавказа. Потому что, если российская сторона не способна обеспечить безопасную жизнь армян Арцаха на своей тысячелетней Родине, то тогда вообще зачем Россия нужна Армении>, - подчеркнул политолог.

Конечно, считает эксперт, официальные кремлевские аналитики будут представлять это как небольшой инцидент, но это всего лишь хорошая мина при плохой игре. <Сейчас активно говорится о том, что вот если бы была другая власть в Армении, этого бы не происходило, но мне кажется что все это смехотворно. Об этом можно говорить о ситуации, складывающейся на границе Армении и Азербайджана, но никак в данном случае, где вообще, по трехстороннему соглашению, не было и не могло быть никакого армянского присутствия. Хотя мы критикуем власти Армении в бездеятельности во многих вопросах, но в этом вопросе есть только один адресат - это россияне>, - подчеркнул эксперт.

Россия фактически не оправдывает ожиданий, хотя все понимают, что российские миротворцы являются гарантами безопасности народа НКР и препятствием для Азербайджана в их стремлении провести этническую чистку. И если в этом случае власти Арцаха прямым текстом предъявляют претензии к российской стороне, то это говорит о том, что ситуация становится <хуже некуда>. По словам политолога в заявлении руководства Арцаха верно было отмечено, что во время войны 20- го года население, бежавшее от экзистенциальной угрозы, вернулось в Нагорный Карабах только по причине веры в то, что Россия является гарантом его безопасности. В обратном случае властям Арцаха придется сильно задуматься об альтернативах обеспечения безопасности населения, подчеркнул эксперт. Говоря о возможностях дипломатии, Григорян подчеркнул, что его поразила пассивность Еревана после инцидента с КПП. Было заявление МИД с опозданием на 5 часов, не было созвано внеочередное заседание СБ. <Мне кажется, что в Ереване нет того понимания, что это не очередной, а ключевой инцидент, ставящий под сомнения, как я уже сказал, всю архитектуру безопасности региона. Не понятно, почему не была организована встреча с послами разных стран, аккредитованных в Армении, нет требования срочно рассмотреть вопрос на СБ ООН.

Политолог подчеркнул, что с установкой КПП армянская сторона получила весомые аргументы о том, что всяческие предлоги, которыми пользовался Баку ранее, не соответствуют действительности: <В этом плане очень важно, что по этому поводу выступили США и Париж. Заявление Госдепа недвусмысленно говорит о том, что такими действиями Азербайджан подрывает весь мирный процесс на Южном Кавказе и этот аргумент должен быть использован армянской стороной. А именно, что международное сообщество не может ожидать от Армении подписания мирного договора в условиях, когда Азербайджан ежедневно нарушаeт уже подписанный документ. И если не будет никаких шагов по предотвращению этой политики Азербайджана, то какой смысл вообще что-то подписывать с Азербайджаном>. Понятно, подчеркнул эксперт, что Азербайджан опьянен своим военным успехом во второй карабахской войне, но существует международной право, которое не должно работать в избирательном режиме. Это касается и России и Запада.