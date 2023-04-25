Вторник, 25 Апреля 2023 19:25

АрмИнфо. В Доме-музее Арама Хачатуряна 2 мая откроется выставка: <Сергей Рахманинов: Я - русский композитор:>, посвященная 150- летию со дня рождения великого композитора.

Экспозиция создана при участии Российского национального музея музыки, с которым Дом-музей Арама Хачатуряна подписал договор о сотрудничестве ещё в 2013-м год.

На выставке представлены редкие документы и фотографии из архива Рахманинова, генеалогическое древо его семьи, рукописи произведений, а также мультимедийный контент, который позволит зрителям по QR-кодам услышать архивные записи известных произведений Сергея Рахманинова в исполнении самого автора и других музыкантов.

В день открытия юбилейной выставки в концертном зале Дома -музея состоится концерт с участием Трио имени Хачатуряна, Рубена Козина (фортепиано), Арцвик Демурчян (сопрано), Тиграна Акопяна (тенор), Елены Вардазарян (фортепиано), которые исполнят произведения Рахманинова.

В продолжение торжественных мероприятий 3-го мая в Институте искусств при Национальной Академии наук Республики Армения состоится круглый стол <Рахманинов: Русский композитор или гражданин мира>, по окончанию которого запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Музеем музыки и Институтом искусств.

Торжественные мероприятия в честь Сергея Рахманинова в Ереване проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армении, Дома-музея Арама Хачатуряна, Института искусств при Национальной Академии наук Республики Армения.