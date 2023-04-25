|В Ереване состоялись армяно-российские межмидовские консультации - в фокусе внимания ситуация вокруг Арцаха
|Оттава призвала Азербайджана разблокировать Бердзорский коридор
|Волкова на посту главы РМК в Арцахе сменил Ленцов
|Депутат: Азербайджан продолжает политику геноцида своего старшего брата - Турции
|Член городского совета Лос-Анджелеса призвала США использовать все доступные инструменты для прекращения незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана
|СНБ РА: Слухи о пленении военнослужащего пограничных войск у села Тех не соответствуют действительности
|Действия Баку в Лачинском коридоре направлены на этническую чистку в Нагорном Карабахе: Пашинян Мишелю
|Содокладчики Европарламента призвали Баку выполнять международные обязательства и разблокировать Бердзорский коридор
|Госдеп США: Установление КПП в Бердзорском коридоре подрывает усилия по мирному процессу
|Паруйр Ованнисян и Лукас Фурлас обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Самолет L410 совершил успешную посадку в аэропорту Капана
|Боррель: Создание Азербайджаном в одностороннем порядке КПП вдоль Бердзорского коридора противоречит призывам ЕС к снижению напряженности
|Пашинян и Путин по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Исландии: Свободное передвижение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в соответствии с решением ЕСПЧ и Международного суда
|Омбудсмен Арцаха намерен решить вопросы с продлением срока паспортов гражданам или предоставления новых
|Пашинян встретится с родителями 15 военнослужащих, погибших при пожаре в селе Азат
|Политолог: Установка азербайджанского КПП в Лачине - конец российской послевоенной региональной архитектуры безопасности
|В Ереване отметят 150-летие Сергея Рахманинова
|Вопрос Нагорного Карабаха необходимо поднять в Европарламенте: Арман Егоян принял депутата Европарламента от Кипра Лукаса Фурласа
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Эксперт: КПП де-факто был установлен Азербайджаном еще в декабре прошлого года
|Гарри Каспаров: Я хотел бы вернуться в Баку, но только когда это будет возможно для любого человека армянского происхождения
|Срок ареста Микаэла Арзуманяна продлен на три месяца
|Состоялись переговоры с Командующим Центральным командованием ВС США
|Постпред Армении в ООН: Преступления Азербайджана, совершенные на этнической и национальной почве, не имеют срока давности
|СМИ: Командующий РМК в Арцахе смещен с занимаемой должности
|В Ереване накрыли наркоточку. Клуб <Полиграф> назвал дело сфабрикованным
|Цифровой терминал digiPOS от Ардшинбанка - кассовый аппарат в вашем смартфоне
|Азербайджан выдвинул очередную порцию требований к Армении
|Дело против Гагика Царукяна с обвинительным заключением передано в Антикоррупционный суд
|Фонд <Татоян>: Своим незаконным присутствием азербайджанские военные создали безвыходное положение для жителей общины Тех Сюникской области
|Политолог: Армении необходимо срочно обратиться в Совет безопасности ООН
|Постпред Армении при ООН рассказал Совбезу о посягательствах Азербайджана на армянские суверенные территории и агрессию против Арцаха
|Армения и Индия выразили заинтересованность в углублении взаимодействия по всем направлениям
|Глава МИД Франции едет в региональное турне по странам Южного Кавказа
|Депутат: все то, что принадлежит Армении, никто не в праве у нее отбирать
|Предложение экс-министра обороны о проведении открытого заседания следственной комиссии НС с участием премьер-министра будет рассмотрено
|Пашинян видит предпосылки для активного развития отношений с Израилем
|Европейские парламентарии посетили приграничную зону Сюника для сбора фактов
|Замминистра: 2023 год является для полиции РА годом борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|Применение закона <О регулировании оборота оружия> начнется с 1 июля т.г.
|Кинокритик Антон Долин представит в Ереване ретроспективу фильмов Андрея Звягинцева
|Мэрия Еревана инициировала процесс присвоения природоохранного статуса Разданскому ущелью
|Размер причиненного ущерба, по делам расследуемым за первый квартал в СНБ РА, оценивается примерно в 11 млрд драмов
|Президент Турции: мы не должны позволять событиям прошлого диктовать наше настоящее и наше будущее
|Летопись <Авроры> представлена в Матенадаране
|В посольстве Армении в США почтили память жертв Геноцида армян
|Генсек СЕ: представителям Совета Европы должна быть предоставлена возможность посетить Нагорный Карабах
|МО РФ: В результате односторонних и несогласованных действий, Азербайджаном перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе моста через р. Хакари
|Делегации из МИД России и Сената Франции посетили 24 апреля мемориальный комплекс жертв Геноцида армян <Цицернакаберд>
|Лидеры США, Франции, Канады и Греции выразили солидарность с Арменией в 108-ую годовщину Геноцида армян в Османской империи
|Боррель: Решение Азербайджана установить пункт пропуска в Бердзорском коридоре идет вразрез с призывом ЕС снизить напряженность в регионе
|Пашинян и Ретайо обсудили незаконную установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре
|Брюно Ретайо: По истечению 108 лет после Геноцида армян, армянский народ продолжает стоять перед экзистенциальной угрозой
|Эпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резне
|Глава МИД Армении и французские парламентарии обсудили незаконные действия Азербайджана в отношении Арцаха
|В связи 108-ой годовщиной Геноцида армян, над муниципалитетом итальянского города Азоло водрузили флаг Армении
|Делегации дипломатических миссии ряда зарубежных государств посетили "Цицеранкаберд" и отдали дань уважения памяти святых мучеников
|Степанакерт потребовал от Совбеза ООН выполнять Устав ООН и положить конец преступной политике Азербайджана по этнической чистке Арцаха
|Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха
|Читать больше
АрмИнфо. В Доме-музее Арама Хачатуряна 2 мая откроется выставка: <Сергей Рахманинов: Я - русский композитор:>, посвященная 150- летию со дня рождения великого композитора.
Экспозиция создана при участии Российского национального музея музыки, с которым Дом-музей Арама Хачатуряна подписал договор о сотрудничестве ещё в 2013-м год.
На выставке представлены редкие документы и фотографии из архива Рахманинова, генеалогическое древо его семьи, рукописи произведений, а также мультимедийный контент, который позволит зрителям по QR-кодам услышать архивные записи известных произведений Сергея Рахманинова в исполнении самого автора и других музыкантов.
В день открытия юбилейной выставки в концертном зале Дома -музея состоится концерт с участием Трио имени Хачатуряна, Рубена Козина (фортепиано), Арцвик Демурчян (сопрано), Тиграна Акопяна (тенор), Елены Вардазарян (фортепиано), которые исполнят произведения Рахманинова.
В продолжение торжественных мероприятий 3-го мая в Институте искусств при Национальной Академии наук Республики Армения состоится круглый стол <Рахманинов: Русский композитор или гражданин мира>, по окончанию которого запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Музеем музыки и Институтом искусств.
Торжественные мероприятия в честь Сергея Рахманинова в Ереване проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армении, Дома-музея Арама Хачатуряна, Института искусств при Национальной Академии наук Республики Армения.
|В Ереване состоялись армяно-российские межмидовские консультации - в фокусе внимания ситуация вокруг Арцаха
|Оттава призвала Азербайджана разблокировать Бердзорский коридор
|Волкова на посту главы РМК в Арцахе сменил Ленцов
|Депутат: Азербайджан продолжает политику геноцида своего старшего брата - Турции
|Член городского совета Лос-Анджелеса призвала США использовать все доступные инструменты для прекращения незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана
|СНБ РА: Слухи о пленении военнослужащего пограничных войск у села Тех не соответствуют действительности
|Действия Баку в Лачинском коридоре направлены на этническую чистку в Нагорном Карабахе: Пашинян Мишелю
|Содокладчики Европарламента призвали Баку выполнять международные обязательства и разблокировать Бердзорский коридор
|Госдеп США: Установление КПП в Бердзорском коридоре подрывает усилия по мирному процессу
|Паруйр Ованнисян и Лукас Фурлас обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Самолет L410 совершил успешную посадку в аэропорту Капана
|Боррель: Создание Азербайджаном в одностороннем порядке КПП вдоль Бердзорского коридора противоречит призывам ЕС к снижению напряженности
|Пашинян и Путин по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Исландии: Свободное передвижение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в соответствии с решением ЕСПЧ и Международного суда
|Омбудсмен Арцаха намерен решить вопросы с продлением срока паспортов гражданам или предоставления новых
|Пашинян встретится с родителями 15 военнослужащих, погибших при пожаре в селе Азат
|Политолог: Установка азербайджанского КПП в Лачине - конец российской послевоенной региональной архитектуры безопасности
|В Ереване отметят 150-летие Сергея Рахманинова
|Вопрос Нагорного Карабаха необходимо поднять в Европарламенте: Арман Егоян принял депутата Европарламента от Кипра Лукаса Фурласа
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Эксперт: КПП де-факто был установлен Азербайджаном еще в декабре прошлого года
|Гарри Каспаров: Я хотел бы вернуться в Баку, но только когда это будет возможно для любого человека армянского происхождения
|Срок ареста Микаэла Арзуманяна продлен на три месяца
|Состоялись переговоры с Командующим Центральным командованием ВС США
|Постпред Армении в ООН: Преступления Азербайджана, совершенные на этнической и национальной почве, не имеют срока давности
|СМИ: Командующий РМК в Арцахе смещен с занимаемой должности
|В Ереване накрыли наркоточку. Клуб <Полиграф> назвал дело сфабрикованным
|Цифровой терминал digiPOS от Ардшинбанка - кассовый аппарат в вашем смартфоне
|Азербайджан выдвинул очередную порцию требований к Армении
|Дело против Гагика Царукяна с обвинительным заключением передано в Антикоррупционный суд
|Фонд <Татоян>: Своим незаконным присутствием азербайджанские военные создали безвыходное положение для жителей общины Тех Сюникской области
|Политолог: Армении необходимо срочно обратиться в Совет безопасности ООН
|Постпред Армении при ООН рассказал Совбезу о посягательствах Азербайджана на армянские суверенные территории и агрессию против Арцаха
|Армения и Индия выразили заинтересованность в углублении взаимодействия по всем направлениям
|Глава МИД Франции едет в региональное турне по странам Южного Кавказа
|Депутат: все то, что принадлежит Армении, никто не в праве у нее отбирать
|Предложение экс-министра обороны о проведении открытого заседания следственной комиссии НС с участием премьер-министра будет рассмотрено
|Пашинян видит предпосылки для активного развития отношений с Израилем
|Европейские парламентарии посетили приграничную зону Сюника для сбора фактов
|Замминистра: 2023 год является для полиции РА годом борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|Применение закона <О регулировании оборота оружия> начнется с 1 июля т.г.
|Кинокритик Антон Долин представит в Ереване ретроспективу фильмов Андрея Звягинцева
|Мэрия Еревана инициировала процесс присвоения природоохранного статуса Разданскому ущелью
|Размер причиненного ущерба, по делам расследуемым за первый квартал в СНБ РА, оценивается примерно в 11 млрд драмов
|Президент Турции: мы не должны позволять событиям прошлого диктовать наше настоящее и наше будущее
|Летопись <Авроры> представлена в Матенадаране
|В посольстве Армении в США почтили память жертв Геноцида армян
|Генсек СЕ: представителям Совета Европы должна быть предоставлена возможность посетить Нагорный Карабах
|МО РФ: В результате односторонних и несогласованных действий, Азербайджаном перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе моста через р. Хакари
|Делегации из МИД России и Сената Франции посетили 24 апреля мемориальный комплекс жертв Геноцида армян <Цицернакаберд>
|Лидеры США, Франции, Канады и Греции выразили солидарность с Арменией в 108-ую годовщину Геноцида армян в Османской империи
|Боррель: Решение Азербайджана установить пункт пропуска в Бердзорском коридоре идет вразрез с призывом ЕС снизить напряженность в регионе
|Пашинян и Ретайо обсудили незаконную установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре
|Брюно Ретайо: По истечению 108 лет после Геноцида армян, армянский народ продолжает стоять перед экзистенциальной угрозой
|Эпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резне
|Глава МИД Армении и французские парламентарии обсудили незаконные действия Азербайджана в отношении Арцаха
|В связи 108-ой годовщиной Геноцида армян, над муниципалитетом итальянского города Азоло водрузили флаг Армении
|Делегации дипломатических миссии ряда зарубежных государств посетили "Цицеранкаберд" и отдали дань уважения памяти святых мучеников
|Степанакерт потребовал от Совбеза ООН выполнять Устав ООН и положить конец преступной политике Азербайджана по этнической чистке Арцаха
|Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха
|Читать больше
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
|Читать больше
|Эпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резне
|Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха
|Армения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня - Пашинян
|Пашинян ответил Осканяну
|Вардан Осканян: "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана
|Эксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственной
|Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - Пашинян
|Экс-госминистр Арцаха рассказал, что в его понимании означает фраза "ни шагу назад"
|МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана
|Госминистр: Азербайджанцы заявляют, что арцахцы могут вернуться домой лишь после того, как примут гражданство АР и согласятся на интеграцию
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
|Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения
|Глава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре
|Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин