Вторник, 25 Апреля 2023 19:24

АрмИнфо. Председатель Постоянной парламентской комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян принял депутата Европарламента от Кипра, председателя Парламентской группы дружбы Кипр-Армения Лукаса Фурласа.

Согласно сообщению пресс-службы Парламента, Фурлас накануне посетил приграничные районы Сюника, чтобы провести мониторинг на участке, прилегающем к началу Бердзорского коридора, где на мосту через реку Хакари азербайджанская сторона проводит незаконные работы по установлению КПП.

Арман Егоян отметил, что этот шаг Азербайджана направлен на последовательную реализацию своей политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и полного изгнания армян из Нагорного Карабаха. Парламентарий также проинформировал европейского коллегу о том, что официальные лица Азербайджана уже публично предлагают населению Нагорного Карабаха получить азербайджанские паспорта. Собеседники сошлись во мнении, что данный вопрос необходимо поднять в Европейском парламенте. Сообщается, что в рамках встречи депутаты обсудили вопросы сотрудничества Армении с Европейским Союзом , в частности, реализацию в приграничных общинах реабилитационных программ, а также армяно- киприотские дружеские отношения и проблемы, которые необходимо преодолеть двум народам.