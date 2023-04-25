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АрмИнфо. Председатель Постоянной парламентской комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян принял депутата Европарламента от Кипра, председателя Парламентской группы дружбы Кипр-Армения Лукаса Фурласа.
Согласно сообщению пресс-службы Парламента, Фурлас накануне посетил приграничные районы Сюника, чтобы провести мониторинг на участке, прилегающем к началу Бердзорского коридора, где на мосту через реку Хакари азербайджанская сторона проводит незаконные работы по установлению КПП.
Арман Егоян отметил, что этот шаг Азербайджана направлен на последовательную реализацию своей политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и полного изгнания армян из Нагорного Карабаха. Парламентарий также проинформировал европейского коллегу о том, что официальные лица Азербайджана уже публично предлагают населению Нагорного Карабаха получить азербайджанские паспорта. Собеседники сошлись во мнении, что данный вопрос необходимо поднять в Европейском парламенте. Сообщается, что в рамках встречи депутаты обсудили вопросы сотрудничества Армении с Европейским Союзом , в частности, реализацию в приграничных общинах реабилитационных программ, а также армяно- киприотские дружеские отношения и проблемы, которые необходимо преодолеть двум народам.
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|Политолог: Армении необходимо срочно обратиться в Совет безопасности ООН
|Постпред Армении при ООН рассказал Совбезу о посягательствах Азербайджана на армянские суверенные территории и агрессию против Арцаха
|Армения и Индия выразили заинтересованность в углублении взаимодействия по всем направлениям
|Глава МИД Франции едет в региональное турне по странам Южного Кавказа
|Депутат: все то, что принадлежит Армении, никто не в праве у нее отбирать
|Предложение экс-министра обороны о проведении открытого заседания следственной комиссии НС с участием премьер-министра будет рассмотрено
|Пашинян видит предпосылки для активного развития отношений с Израилем
|Европейские парламентарии посетили приграничную зону Сюника для сбора фактов
|Замминистра: 2023 год является для полиции РА годом борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|Применение закона <О регулировании оборота оружия> начнется с 1 июля т.г.
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|Размер причиненного ущерба, по делам расследуемым за первый квартал в СНБ РА, оценивается примерно в 11 млрд драмов
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|В посольстве Армении в США почтили память жертв Геноцида армян
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|МО РФ: В результате односторонних и несогласованных действий, Азербайджаном перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе моста через р. Хакари
|Делегации из МИД России и Сената Франции посетили 24 апреля мемориальный комплекс жертв Геноцида армян <Цицернакаберд>
|Лидеры США, Франции, Канады и Греции выразили солидарность с Арменией в 108-ую годовщину Геноцида армян в Османской империи
|Боррель: Решение Азербайджана установить пункт пропуска в Бердзорском коридоре идет вразрез с призывом ЕС снизить напряженность в регионе
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|В связи 108-ой годовщиной Геноцида армян, над муниципалитетом итальянского города Азоло водрузили флаг Армении
|Делегации дипломатических миссии ряда зарубежных государств посетили "Цицеранкаберд" и отдали дань уважения памяти святых мучеников
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