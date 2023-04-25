Вторник, 25 Апреля 2023 19:23

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 44, 46 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 19 на улице Фучика, жилой дом 10 на улице Маргаряна, жилые дома 17, 19, 23, 25, 27 на улице Раффи, жилые дома 3А, 5 на улице Ахбюра Сероба, жилые дома 1, 3 на улице Вагаршяна, частные дома 3-21 на 35-ой улице, 1-26 на 39-ой улице, 2-7 на 47-ой улице Арабкира, жилой дом 2/подъезды 1-7/ на пр. Баграмяна, жилые дома 1/подъезды 1-4/, 1А, 1/1 на улице Таманяна, ООО “Кауфман”, жилые дома 78, 79, 80, 118А на улице А.Аветисяна, жилые дома 14-16, 97, 97/3, 12/5 111/3 на улице Амбардзумяна, частные дома 111-121 на улице Амбардзумяна, частные дома 56-85 на улице Гулакяна, частный дом 80 на улице А.Аветисяна, здания школ NN18, 161, жилые дома 24, 26, 26/1, 28, 30, 34, 36 на пр. Багратуняца, частные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улице и переулке С.Таронца, частные дома на 2-ом переулке улицы Араратяна; здание “Норк”, расположенное по адресу: улица Гюрджяна 8, жилые дома 17, 17/3 на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), родильный дом медицинского центра “Сурб Григор Лусаворич”, детская поликлиника “Сурб Григор Лусаворич” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 17, 19, 21 на улице Демирчяна, абоненты-жильцы жилого дома 26 на переулке Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-16։30 частично улицы Саят-Новы, Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Касяна, Маштоца, Сазаи Никогосяна, Камо, Пушкина в городе Веди;

12։00–14:00 частично село Беркануш;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-12։00 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина, Севака, 25 Комисарнери, Атарбекяна, Авагяна, Арсеняна, Таманцинера, Туманяна, Исакова, Исаакяна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Микояна, Мясникяна, Момика, Нарекаци, Шаумяна, Спандаряна, Орбели, Багдасаряна, Баграмяна в городе Ехегнадзор;

11։00-13։00 частично село Гетап;

в Лорийской области:

11։00-15։00 села Арцни и Апавен;

11։00-17։00 села Сараарт, Гогаран, Гегасар;

в Ширакской области:

11:00-17:00 город Артик полностью за исключением улицы Туфагорцнери.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 40, 40б на пр. Тиграна Меца, частные дома, прилегающие к кварталу “Багреванд”, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на улице Паруйра Севка, жилые дома 1, 1Б, 3-6 на 1-ом тупике Улнеци, жилые дома 1, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 59/5, 141/1 и частные дома 2/2-4/2, 2/3 на 3-ем тупике Улнеци, школа N127, частные дома 6-20 на улице Гюльбенкяна, частные дома 22-41 на улице Гулакяна, жилой дом 2/23 на улице Асратяна, жилые дома 25, 26, 27, 27/1, 28, 29 в 1-ом квартале Давташена, абоненты-жильцы жилых домов 1/1, 1/2, 3, 5/1, 6, 9, 23/1, 27/1, 29/1 в кв. “Б-1”;

в Армавирской области:

11։00-15։00 село Башбакашат;

11։00-17։00 села Мусалер и Аревашат;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Касяна, Арама Егияна, Сазаи Никогосяна, Пушкина в городе Веди;

11:00-12:00 частично села Мхчян и Мргавет; села Араксаван и Овташен;

11:00-15:00 частично село Беркануш;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 села Гладзор, Вернашен, Меграовит; частично улицы 26 Комисарнери, Аракеляна, Авагяна, Багдасаряна, Гладзорян, Таманцинери, Камо, Маштоца, Мшецу, Мурацана, Вайка, Чаренца, Сюник, Амбардзумяна, Айгедзори, Прошяна, частично квартал “Нораван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

11։00-13։00 частично Ереванское шоссе; частично улицы Андраника, Камо Микояна, Чалабяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-14։00 частично община Агверан; станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:00 улицы Чаренца, Кечариса, Орбели Ехбайрнер, Магистроси, мэрия, “Айпост”, компания “Араратбанк”, гостиница “Россия”, гостиничные комплексы ‘Грохнери Тун”, ‘Кечарис” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11:00-14:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Веолиа Джур”, ООО “Норма Кат”, “Н.Н. Миадзуйл”, ООО “РЕД Груп”, “Квадра Констракшн”, собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛСААГ”, “Зовуни”, “Лива Декол””, “Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, ‘Универсал”, “Арколад”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроци”, “Ездинер”, “Акумб”, “Грасеняк”, “Сарнаран”, ‘Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, ООО “Каре Анк”, садоводческая компания “Арагил”;

11։00-16։30 село Солак, солнечная станция “Арпине Солар”, станция оператора “Телеком Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-16:30 город Егвард, частично промышленная часть города Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Антартнтесутян” (лесного хозяйства), воинская часть, ЗАО “Егварди гину-коньяки горцаран” (Егвардский винно-коньячный завод), ООО “Том шин бетон”, медицинский центр “Наири”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, полиция, ООО “Егварди алрагац” в городе Егвард; села Зораван, Арагюх, Бужакан, Сараландж;

в Гегаркуникской области:

10։00–12:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Саят-Нова, Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Лорийской области:

10։00-15:00 город Туманян.