Вторник, 25 Апреля 2023 19:22

АрмИнфо.Азербайджан, установив КПП на новой дороге, соединяющей Армению с Арцахом, продолжает оказывать давление на армянские стороны. Об этом на обсуждениях, посвященных данной проблеме, заявил директор Института Кавказ Александр Искандарян.

По его словам, эту практику давления Баку осуществляет различными доступными ему методами, начиная от дискурса, заявляя об отсутствии такой единицы как Карабах, и, как следствие, отсутствие проблемы как таковой. Второй способ давления - это проведение различных акций на границах Армении и Нагорного Карабаха, осуществляя различного рода вооруженные провокации. Баку продолжает также оказывать и дипломатическое давление на Армению с тем, чтобы принудить ее согласиться с формулировками, предложенными им.

Блокада Нагорного Карабаха, как подчеркнул эксперт, нацелена на обеспечение контроля за грузами и людьми, которые взъезжают или выезжают из Нагорного Карабаха. На самом деле, как считает Искандарян, КПП де-факто установлен еще в декабре прошлого года. <Правда, тогда он так не назывался, люди, которые там стояли, называли себя какими-то экзотическими названиями. Фактически они стояли и стоят там по приказу правительства Азербайджана, чтобы контролировать ситуацию, кого хотят пропускать, а кого не хотят - не пропускать>, - отметил политолог.

Он подчеркнул, что сегодня произошла формализация установки КПП, и люди с экзотическими названиями обретут настоящее наименование - пограничников. Более того, данное КПП сдвинулось ближе к территории Армении. <Я не знаю, что произойдет с людьми, которые стоят около Шуши, будут ли они убраны или продолжат там стоять, но в любом случае, это продолжение процесса давления с тем, чтобы добиться новых для себя результатов>, - сказал эксперт.