Вторник, 25 Апреля 2023 19:18

АрмИнфо. Я конечно хотел бы вернуться в Баку просто посмотреть, но только когда это будет возможно для любого человека армянского происхождения. Об этом в интервью журналиста Юрию Дудю заявил 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Так, на просьбу выразить отношение к политическому строю, который Гейдар Алиев создал в независимом Азербайджане, Каспаров отметил, что там была заложена семейная диктатура.

<Поэтому никогда у меня по этому поводу вопросов не было, и я никогда туда не возвращался. Хотя от Алиева старшего были некоторые поползновения, мол было бы конечно неплохо человеку столь известному вернуться на свою историческую родину>, - сказал шахматист.

На уточнение, то есть он всегда отказывался от этого предложения, Каспаров дал утвердительный ответ. <Я всегда говорил, что я конечно хотел бы вернуться в Баку, просто посмотреть, но только когда это будет возможно для любого человека армянского происхождения>, - резюмировал шахматист.

Гарри Каспаров родился в Баку 13 апреля 1963 года. Он покинул Баку в январе 1990 года, когда начались погромы армян.

Ранее, в одном из своих воспоминаний Каспаров отмечал: <Армянские погромы в Баку никем не пресекались, хотя в городе было 11 тысяч солдат внутренних войск. Там находился первый заместитель министра внутренних дел СССР Лисаускас, а потом, чтобы курировать ситуацию от ЦК КПСС, прибыл и Примаков. Но никто не вмешивался до тех пор, пока зачистка не была произведена. Причем это не в местечке были погромы, а в огромном столичном городе, где стоят многоквартирные дома...>.

Гарри Кимович убежден в том, что действиями погромщиков руководил кто-то сверху. <В таком мегаполисе, как Баку, вести точечные операции толпа просто так не может. Когда погромщики целенаправленно идут из района в район и из квартиры в квартиру, это означает, что им дали списки, что есть ведущий>. И еще: <Заходили в армянские квартиры, грабили, убивали, насиловали. Кого-то из окон выбрасывали... Точного количества жертв я не знаю, но, по имеющейся информации, около 120 человек погибло... Совершенно очевидно, что Баку прекратил свое существование как интернациональный город. А ведь в Баку до начала этих событий жило не меньше 250 тысяч армян...>.