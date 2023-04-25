Вторник, 25 Апреля 2023 17:20

АрмИнфо.Сегодня, 24 апреля 2023 года, в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиева с Командующим Центральным командованием Вооружённых Сил США генералом Майклом Куриллой.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы безопасности и регионального сотрудничества. Отдельным аспектом переговоров стал обмен мнениями по ситуации в регионе и Афганистане.

Обсуждены вопросы двусторонней повестки в рамках годовой программы сотрудничества по таким направлениям, как кибербезопасность, обмен информацией, организация брифингов и учебных программ по информационной безопасности.